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أبو عمرو يستقبل السيناتور الأميركي لولاية كاليفورنيا

الإثنين 20 فبراير 2023 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يستقبل السيناتور الأميركي لولاية كاليفورنيا



رام الله/سما/

 استقبل رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، في مكتبه في رام الله، اليوم الإثنين، السيناتور لولاية كاليفورنيا اليكس باديللا.

وأطلع أبو عمرو، السيد باديللا، والوفد المرافق له، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وخاصة تنكر إسرائيل لحل الدولتين، وما تقوم به من نشاطات استيطانية واسعة، وهدم البيوت، والإجراءات في القدس ومحاولة تغيير الوضع التاريخي القائم فيها، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وإرهاب المستوطنين.

وأكد أبو عمرو، للسيد باديللا، أن المنطقة لن تعرف السلام أو الأمن أو الاستقرار طالما ظل الاحتلال الإسرائيلي قائماً، ودون أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

كما أكد على أهمية أن يفي الرئيس الأميركي بالوعود التي أطلقها بشأن الالتزام بحل الدولتين، ووقف الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب، واحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، ورفض طرد الفلسطينيين من بيوتهم في أحياء القدس.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد أبو عمرو على أهمية رفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني عن القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وفتح مكتب المنظمة في واشنطن واعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، ودعم الشعب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

من ناحيته، عبّر السيناتور الأميركي عن دعمه لحل الدولتين، وضرورة الإسراع في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة بشكل عام، وبحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة.

#ابو عمرو

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