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"الهيئة المستقلة" تدين محاولة الأجهزة الأمنية عرقلة وصول المعلمين لمكان الاعتصام

الإثنين 20 فبراير 2023 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الهيئة المستقلة" تدين محاولة الأجهزة الأمنية عرقلة وصول المعلمين لمكان الاعتصام



رام الله/سما/

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، محاولة الأجهزة الأمنية، عرقلة وتأخير وصول المعلمين المحتجين إلى مكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله، الذي دعت له حراكات المعلمين، لمطالبة الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها وثقت قيام الأجهزة الأمنية بنشر حواجز بشكل كبير على مداخل محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وتفتيش المركبات، وتم في بعض الحالات إنزال معلمين منها والطلب منهم عدم التوجه لمدينة رام الله.

وأضافت، إن هذه الإجراءات هي محاولة لعرقلة وتقييد الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت الهيئة المستقلة، أجهزة الأمن باحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون، كما تجدد دعوتها إلى مجلس الوزراء واتحاد المعلمين بتنفيذ ما ورد في مبادرة انهاء أزمة اضراب أيار الماضي، من خلال قيام الاتحاد بتعديل أنظمته وفق التصور الذي تم التوافق عليه، والدعوة لإجراء انتخابات للاتحاد في أسرع وقت، وان تقوم الحكومة بتقديم الصيغ القانونية الملزمة التي تؤكد التزامها بدفع علاوة طبيعة العمل اعتبارا من 1/1/2023، حتى لو كان دفعها مؤجلاً.

#الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

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