تعميم للاتحادات الرياضية بدراسة وتقييم أدائها وفق معايير الإدارة الرشيدة

رام الله/سما/

أصدرت لجنة الحوكمة وتقييم الاتحادات، تعميماً للاتحادات الرياضية، المنضوية تحت مظلة اللجنة الأولمبية، بدراسة وتقييم وضعها وفق المعايير الإدارية والفنية والمالية والقانونية والبنية التحتية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، ضرورة تعبئة الاستمارة المرفقة في التعميم والتي تتضمن المعايير الستة، التي يستند إليها التقييم بما يتوافق مع معايير الإدارة الرشيدة واللوائح والأنظمة.

ويهدف التقييم إلى تنمية وتطوير أداء الاتحادات الرياضية، وتحسين الاتصال ما بين الاتحادات والدوائر المختصة في اللجنة الأولمبية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضحت اللجنة أن المعايير الناظمة للاتحادات الرياضية ومهامها الرئيسية هي نشر اللعبة، وإدارة وتنظيم وتطوير اللعبة وحمايتها، استناداً للميثاق الأولمبي الدولي.

وكانت لجنة الحوكمة قد عقدت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، من أجل وضع برنامج عمل وتوزيع المهام على الأعضاء ومناقشة آليات التنفيذ.