  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تعميم للاتحادات الرياضية بدراسة وتقييم أدائها وفق معايير الإدارة الرشيدة

الإثنين 20 فبراير 2023 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعميم للاتحادات الرياضية بدراسة وتقييم أدائها وفق معايير الإدارة الرشيدة



رام الله/سما/

أصدرت لجنة الحوكمة وتقييم الاتحادات، تعميماً للاتحادات الرياضية، المنضوية تحت مظلة اللجنة الأولمبية، بدراسة وتقييم وضعها وفق المعايير الإدارية والفنية والمالية والقانونية والبنية التحتية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، ضرورة تعبئة الاستمارة المرفقة في التعميم والتي تتضمن المعايير الستة، التي يستند إليها التقييم بما يتوافق مع معايير الإدارة الرشيدة واللوائح والأنظمة.

ويهدف التقييم إلى تنمية وتطوير أداء الاتحادات الرياضية، وتحسين الاتصال ما بين الاتحادات والدوائر المختصة في اللجنة الأولمبية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضحت اللجنة أن المعايير الناظمة للاتحادات الرياضية ومهامها الرئيسية هي نشر اللعبة، وإدارة وتنظيم وتطوير اللعبة وحمايتها، استناداً للميثاق الأولمبي الدولي.

وكانت لجنة الحوكمة قد عقدت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، من أجل وضع برنامج عمل وتوزيع المهام على الأعضاء ومناقشة آليات التنفيذ.

#الاتحادات الرياضية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس سحب القيادة الفلسطينية مشروع إدانة الاستيطان.. ماهو الثمن؟

في زيارة مفاجئة وغير معلنة .. كيف وصل بايدن إلى أوكرانيا ؟

صور: بعثة إنقاذ إسرائيلية تسرق مخطوطات من تركيا

بريطانيا والإكوادور “تكسران الصمت” وتطالبان بتعديلات جديدة على مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان

الكشف عن تفاصيل مخبأ زيلينسكي .. "لا توجد أنوار أو نوافذ" (صورة)

"إسرائيل" تدرس الحد من اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال رمضان

هرتسوغ يحذر من انهيار "إسرائيل": الدولة اليهودية انهارت مرتين

الأخبار الرئيسية

مجلس الأمن يعرب عن "قلقه واستيائه" من إعلان "إسرائيل" بناء المزيد من المستوطنات

thumbs_b_c_b407a32a5c6aa907ac728a3ed31cc49e

نتنياهو يكشف الأهداف وراء سعي "إسرائيل" لتطبيع العلاقات مع السعودية

000_1KX825

سيناتور أمريكي يطالب بـ”إعادة النظر في تقديم المساعدات لإسرائيل”

179779

واشنطن تلغي منصبا رسميا لمحاضر أكاديمي انتقد "إسرائيل"

photo_2023-02-20_10-18-00

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم