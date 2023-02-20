الخارجية ترحب بمخرجات الدورة الـ 36 لقمة الاتحاد الافريقي

رام الله/سما/

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بقرارات البيان الختامي لقمة الاتحاد الافريقي في دورتها الــ 36، خاصة الفقرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وهنأت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، الاتحاد الافريقي وقادته بنجاح أعمال القمة في دورتها الـ36 التي عقدت في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، وشكرت الدول الافريقية وقادتها والاتحاد الافريقي عامةً، وللدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني خاصة، ورفضت محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الافريقي.

وأكدت فخرها واعتزازها بالعلاقات التاريخية الصادقة بين الشعب الفلسطيني وشعوب القارة الافريقية التي طالما وقفت إلى جانب قضايا وحقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والتحرر،وإنهاء الاحتلال والاستيطان ونظام "الابرتهايد" الاسرائيلي.

وكان البيان الختامي لقمة الاتحاد الافريقي، قد أكد دعم الدول الافريقية الكامل للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، من أجل استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وعودة اللاجئين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جدد القادة الأفارقة دعوتهم لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك نظام الفصل العنصري على أراضي دولة فلسطين من أجل تحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائم في الشرق الأوسط، ودعم تجديد طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها الاحتلالية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني.