  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سيناتور أمريكي يطالب بـ”إعادة النظر في تقديم المساعدات لإسرائيل”

الإثنين 20 فبراير 2023 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي يطالب بـ”إعادة النظر في تقديم المساعدات لإسرائيل”



واشنطن/سما/

قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز إنه “قلق للغاية بشأن ما يفعله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته وما قد حدث للشعب الفلسطيني”.

وأضاف ساندرز في برنامج “واجه الأمة”  على شبكة “سي بي إس” أنه يعتقد بأن “الديمقراطية” الإسرائيلية في خطر.

وطالب ساندرز الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في ظروف تقديم المساعدات لإسرائيل.

وقال: “أعتقد أن الولايات المتحدة تقدم مليارات الدولارات كمساعدات لإسرائيل”، وأعتقد أنه “يتعين علينا وضع بعض القيود على ذلك والقول إنه لا يمكنك إدارة حكومة عنصرية، لا يمكنك أن تدير ظهرك لحل الدولتين، لا يمكنك أن تحط من قدر الشعب الفلسطيني هناك، لا يمكنك فعل ذلك ثم تأتي إلى أمريكا وتطلب المال”.

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل، توم نيديس، قال الأسبوع الماضي إنه يحث نتنياهو على “الضغط” على التغييرات التي يسعى إليها.

وأضاف في مقابلة  على شبكة “سي إن إن” بعنوان “ملفات الفأس”: “نحن نقول لرئيس الوزراء، كما أخبر أطفالي، أن يضخ الفرامل، ويبطئ ، ويحاول الحصول على إجماع، ويجمع الأطراف معاً”.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس سحب القيادة الفلسطينية مشروع إدانة الاستيطان.. ماهو الثمن؟

من قتل في الغارة الإسرائيلية على دمشق؟

في زيارة مفاجئة وغير معلنة .. كيف وصل بايدن إلى أوكرانيا ؟

صور: بعثة إنقاذ إسرائيلية تسرق مخطوطات من تركيا

بريطانيا والإكوادور “تكسران الصمت” وتطالبان بتعديلات جديدة على مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان

الكشف عن تفاصيل مخبأ زيلينسكي .. "لا توجد أنوار أو نوافذ" (صورة)

"إسرائيل" تدرس الحد من اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال رمضان

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_b407a32a5c6aa907ac728a3ed31cc49e

نتنياهو يكشف الأهداف وراء سعي "إسرائيل" لتطبيع العلاقات مع السعودية

179779

واشنطن تلغي منصبا رسميا لمحاضر أكاديمي انتقد "إسرائيل"

photo_2023-02-20_10-18-00

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست

مكتب نتنياهو يوضح : إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية التالي ..

20230220121740

في زيارة مفاجئة وغير معلنة .. كيف وصل بايدن إلى أوكرانيا ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم