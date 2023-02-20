سيناتور أمريكي يطالب بـ”إعادة النظر في تقديم المساعدات لإسرائيل”

واشنطن/سما/

قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز إنه “قلق للغاية بشأن ما يفعله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته وما قد حدث للشعب الفلسطيني”.

وأضاف ساندرز في برنامج “واجه الأمة” على شبكة “سي بي إس” أنه يعتقد بأن “الديمقراطية” الإسرائيلية في خطر.

وطالب ساندرز الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في ظروف تقديم المساعدات لإسرائيل.

وقال: “أعتقد أن الولايات المتحدة تقدم مليارات الدولارات كمساعدات لإسرائيل”، وأعتقد أنه “يتعين علينا وضع بعض القيود على ذلك والقول إنه لا يمكنك إدارة حكومة عنصرية، لا يمكنك أن تدير ظهرك لحل الدولتين، لا يمكنك أن تحط من قدر الشعب الفلسطيني هناك، لا يمكنك فعل ذلك ثم تأتي إلى أمريكا وتطلب المال”.

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل، توم نيديس، قال الأسبوع الماضي إنه يحث نتنياهو على “الضغط” على التغييرات التي يسعى إليها.

وأضاف في مقابلة على شبكة “سي إن إن” بعنوان “ملفات الفأس”: “نحن نقول لرئيس الوزراء، كما أخبر أطفالي، أن يضخ الفرامل، ويبطئ ، ويحاول الحصول على إجماع، ويجمع الأطراف معاً”.