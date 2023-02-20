  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المعلمون ينظمون اعتصاما مركزيا أمام مجلس الوزراء

الإثنين 20 فبراير 2023 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعلمون ينظمون اعتصاما مركزيا أمام مجلس الوزراء



رام الله/سما/

 نظم المعلمون المضربون اليوم، اعتصاما مركزيا أمام مجلس الوزراء برام الله، للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة والتزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة بينهم سابقا، وتشكيل نقابة معلمين يتم انتخابها ديمقراطيا.

ويستمر اضراب المعلمين للاسبوع الثالث على التوالي وسط تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الإضراب.

وكان دعا حراك المعلمين، إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية.

وبدأ حراك المعلمين الموحد، خطواته الاحتجاجية في 6 شباط الجاري، تزامنا مع صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير 2023 مقتطعا.

وبعد أيام من بدء خطوات الحراك، وصلت مئات المعلمين رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة، تفيد بخصم أيام عمل بسبب التزام المعلمين بالإضراب الشامل.


وكان قال الوكيل المساعدة للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم، أيوب عليان الأحد، إن "آلية التعويض بتمديد العام الدراسي ستتم باحتساب عدد الأيام التي تعطلت بها المدارس، وحصر المدارس التي جرى بها التعطيل، وبعدد الأيام سيتم التمديد والتعويض".

وكان صرح مستشار اشتية للشؤون المجتمعية عصام القاسم، ان الحكومة وقعت اتفاقيات مع كافة النقابات ومنها اتحاد المعلمين، وكان سيتم العمل على تطبيق هذه الاتفاقيات بداية 2023، ولكن للأسف الضائقة المالية التي وقعت فيها الحكومة، نتيجة الضغط الاسرائيلي والحكومة الجديدة والاقتطاعات من أموال المقاصة التي تم مضاعفتها مع بداية العام، أصبحت الحكومة عاجزة عن الالتزام بالشق المالي بهذه الاتفاقية".

#مجلس الوزراء الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس سحب القيادة الفلسطينية مشروع إدانة الاستيطان.. ماهو الثمن؟

من قتل في الغارة الإسرائيلية على دمشق؟

في زيارة مفاجئة وغير معلنة .. كيف وصل بايدن إلى أوكرانيا ؟

صور: بعثة إنقاذ إسرائيلية تسرق مخطوطات من تركيا

بريطانيا والإكوادور “تكسران الصمت” وتطالبان بتعديلات جديدة على مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان

الكشف عن تفاصيل مخبأ زيلينسكي .. "لا توجد أنوار أو نوافذ" (صورة)

"إسرائيل" تدرس الحد من اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال رمضان

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_b407a32a5c6aa907ac728a3ed31cc49e

نتنياهو يكشف الأهداف وراء سعي "إسرائيل" لتطبيع العلاقات مع السعودية

000_1KX825

سيناتور أمريكي يطالب بـ”إعادة النظر في تقديم المساعدات لإسرائيل”

179779

واشنطن تلغي منصبا رسميا لمحاضر أكاديمي انتقد "إسرائيل"

photo_2023-02-20_10-18-00

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست

مكتب نتنياهو يوضح : إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية التالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم