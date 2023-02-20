  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية العراقي: لا تطبيع مع "إسرائيل"

الإثنين 20 فبراير 2023 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية العراقي: لا تطبيع مع "إسرائيل"



بغداد/سما/

جدّد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم، موقف القوى السياسية العراقية الرافض للتطبيع مع إسرائيل، نافياً، في الوقت عينه، الأنباء التي تحدثت عن طرح هذا الملف خلال الزيارة الأخيرة للوفد العراقي إلى واشنطن.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحافي، عقب عودته مع وفد رفيع المستوى من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية: “لم نسمع من الكتل السياسية مسألة التطبيع مع إسرائيل في أي اجتماع، وهذه الأخبار لا صحة لها”.

وأضاف: “الكل يعلم أن الوضع السياسي والوضع العام العراقي واضح في هذا الأمر، وهكذا مسألة (التطبيع مع إسرائيل) لم تطرح”.

وترأس نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، وفداً رفيع المستوى زار العاصمة الأمريكية واشنطن، والتقى بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض للتباحث بشأن العديد من الملفات العراقية والإقليمية، وعلى رأسها الملف الاقتصادي ومعالجة أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

#وزير الخارجية العراقي #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس سحب القيادة الفلسطينية مشروع إدانة الاستيطان.. ماهو الثمن؟

من قتل في الغارة الإسرائيلية على دمشق؟

واللا: تفاهمات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" لوقف التصويت في مجلس الأمن

صور: بعثة إنقاذ إسرائيلية تسرق مخطوطات من تركيا

بريطانيا والإكوادور “تكسران الصمت” وتطالبان بتعديلات جديدة على مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان

في زيارة مفاجئة وغير معلنة .. كيف وصل بايدن إلى أوكرانيا ؟

الكشف عن تفاصيل مخبأ زيلينسكي .. "لا توجد أنوار أو نوافذ" (صورة)

الأخبار الرئيسية

179779

واشنطن تلغي منصبا رسميا لمحاضر أكاديمي انتقد "إسرائيل"

photo_2023-02-20_10-18-00

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست

مكتب نتنياهو يوضح : إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية التالي ..

20230220121740

في زيارة مفاجئة وغير معلنة .. كيف وصل بايدن إلى أوكرانيا ؟

الاونروا : هجمات سياسية منظمة تستهدف تقويض شرعيتنا وقضية اللاجئين والعام 2023 هو الاصعب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم