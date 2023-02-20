وزير الخارجية العراقي: لا تطبيع مع "إسرائيل"

بغداد/سما/

جدّد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم، موقف القوى السياسية العراقية الرافض للتطبيع مع إسرائيل، نافياً، في الوقت عينه، الأنباء التي تحدثت عن طرح هذا الملف خلال الزيارة الأخيرة للوفد العراقي إلى واشنطن.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحافي، عقب عودته مع وفد رفيع المستوى من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية: “لم نسمع من الكتل السياسية مسألة التطبيع مع إسرائيل في أي اجتماع، وهذه الأخبار لا صحة لها”.

وأضاف: “الكل يعلم أن الوضع السياسي والوضع العام العراقي واضح في هذا الأمر، وهكذا مسألة (التطبيع مع إسرائيل) لم تطرح”.

وترأس نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، وفداً رفيع المستوى زار العاصمة الأمريكية واشنطن، والتقى بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض للتباحث بشأن العديد من الملفات العراقية والإقليمية، وعلى رأسها الملف الاقتصادي ومعالجة أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.