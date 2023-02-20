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جيش الاحتلال يعتقل مواطن سوري بدعوى "التجسس الإرهابي"

الإثنين 20 فبراير 2023 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتقل مواطن سوري بدعوى "التجسس الإرهابي"



القدس المحتلة/سما/

أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال مواطن سوري بزعم عمله لصالح “البنية التحتية الإرهابية”، بفضل معلومات استخباراتية، بعد أن اجتاز الحدود نحو القسم المحتل من الجولان السوري.

 وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال أن قوات تابعة له اعتقلت، خلال نشاط عملياتي في يوم الجمعة، الموافق 27 يناير 2023، شخصين مشتبه باجتيازهما الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية جنوبي هضبة الجولان”، على حد قول البيان، زاعماً أنه قد تم القبض على الشخصين شرق السياج الأمني، حيث تم تنفيذ النشاط من قبل قوة من وحدة إيغوز، بالاستعانة بجهود استخباراتية واستطلاعية.

وتابع البيان العسكري الإسرائيلي: “بعد إلقاء القبض عليهما، تم تحويلهما إلى التحقيق الذي تبين خلاله أن أحد المشتبه بهما المدعو غيث عبد الله، وهو مواطن سوري، يشتبه بقيامه بالعمل من أجل البنية التحتية، والذي شمل جمع المعلومات الاستخباراتية حول قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، لغرض الأنشطة الإرهابية المستقبلية للبنية التحتية المذكورة”.

وحسب هذا البيان، تم رصد ومراقبة المدعو غيث عبدالله من قبل قوات الاستطلاع التابعة له في منطقة خط التماس، حيث ألقي القبض عليه خلال نشاط استباقي أجري شرقي السياج الأمني على “أرض حبيسة” موجودة تحت السيادة الإسرائيلية، مع مشتبه به آخر.

وطبقاً لمزاعم البيان العسكري، فإنه خلال مسار التحقيق معه، قدم غيث معلومات حول عدد من “العناصر الإرهابية” الأخرى التي تعمل على الترويج للأنشطة الإرهابية في المنطقة الحدودية”. وخلص البيان الإسرائيلي للقول إن “الجيش لن يسمح بتوجيه الأنشطة التخريبية المعادية من جنوب سوريا، مع الحفاظ على سيادة دولة إسرائيل”.

 

 

 

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