مصرع 4 أشخاص بحادث سير في النقب

النقب/سما/

لقي 4 أشخاص، رجل وامرأة بالإضافة إلى طفلتين (عام ونصف و3 سنوات)، مصارعهم في حادث طرق مروّع على مفرق "أوريم" بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وجاء في التفاصيل، أن حادث الطرق نجم عن اصطدام بين سيارتين خصوصيتين، ما أدى إلى انقلابهما على قارعة الشارع.



واستدعيت طواقم من سلطة الإنقاذ وأخرى طبية إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص عالقين من داخل السيارتين.

وأقرت الطواقم الطبية مصرع 4 أشخاص في المكان بينهم طفلتان متأثرتان بجراحهما الخطيرة، فيما قدمت العلاجات الأولية لامرأة عانت جروحا خطيرة في أطراف جسدها، بالإضافة إلى مصاب آخر وصفت حالته بالطفيفة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 46 شخصا، بينهم 5 مواطنين عرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023.

وللمقارنة، لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.