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إصابة مزارع جراء استهداف الاحتلال للمزارعين شمال القطاع

الإثنين 20 فبراير 2023 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مزارع جراء استهداف الاحتلال للمزارعين شمال القطاع



غزة/سما/

 أصيب مزارع من محافظة شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، بحالة اختناق جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمزارعين بقنابل الغاز السام.

وأفاد مصادر محلية بأن مزارعاً أصيب بحالة اختناق شديد نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج بعد استهداف جنود الاحتلال المتمركزين على طول الحدود الشمالية للقطاع مجموعة من المزارعين شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وتقوم يومياً باستهداف المزارعين ورعاة الأغنام بالنار والغاز وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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#اصابات

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