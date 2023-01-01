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مستشفيات الخدمة العامة تستقبل وفد من قافلة أميال من الابتسامات 41

الإثنين 20 فبراير 2023 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفيات الخدمة العامة تستقبل وفد من قافلة أميال من الابتسامات 41



غزة / سما /

استقبلت مستشفيات الخدمة العامة بغزة وفد من قافلة أميال من الابتسامات “41”، وكان على رأس الوفد كلٍ من: الدكتور عصام يوسف – رئيس القافلة، والأستاذ خالد اليوسف – نائب رئيس القافلة، وكان في استقبال الوفد كلٍ من: الدكتور أحمد الترك –رئيس مجلس الإدارة، و أ. عوني العكلوك – مدير عام الجمعية، ود محمد العكلوك – المدير الطبي وعدد من الاطباء وأعضاء من مجلس الإدارة.


وبدوره رحب د. أحمد الترك بالوفد، وأثنى على جهود جميع القائمين على القافلة والمشاركين فيها، والذين تكبدوا عناء السفر والقدوم الى غزة، من شتى بقاع الارض، ليساهموا في التخفيف من معاناة سكان القطاع، ومثمنا الدور الانساني للقافلة، خاصة وأنها تركزت على أهم الاحتياجات في القطاع الصحي والذي هو بأمس الحاجة للدعم والمساندة.

كما شرح الترك الدور الكبير لمستشفيات الخدمة العامة في المجال الصحي، والخدمات النوعية التي تقدمها للمرضى في قطاع غزة، من خلال أقسامها الطبية المتنوعة، والتي تقدم خدمة طبية مميزة بإشراف طواقم من النخبة في كافة المجالات والتخصصات.


هذا وأوضح د. الترك الأعباء الكبيرة والتحديات التي تواجهها مستشفيات الخدمة العامة لاحتفاظها بالطابع الخيري، وأكد على انه لابد من دعم في الأدوية والمستهلكات والاجهزة الطبية لاستمرار خدماتها، مناشداً كل المؤسسات الداعمة والمانحة في تكثيف جهودهم وتسليط الضوء على المؤسسات الصحية الخيرية، المهددة بتوقف خدماتها بأي لحظة نتيجة شح جميع مصادر الدعم والتمويل والتي تعاني منها مجموعة مستشفيات الخدمة العامة في السنوات الأخيرة.

#مستشفيات الخدمة العامة #أميال من الابتسامات

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