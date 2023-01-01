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إعلان بشأن تسديد رسوم طلبة جامعة فلسطين من المستحقات

الإثنين 20 فبراير 2023 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أصدرت وزارة المالية بغزة، اليوم الإثنين، إعلانًا مهمًا بشأن تسديد رسوم طلبة جامعة فلسطين من مستحقات الموظفين.

وأعلنت في بيانها، عن فتح باب التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة فلسطين من خلال موقع الوزارة الالكتروني، مشيرة إلى أن التسجيل سيبدأ من يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023، حتى الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023.

وبينت أن المستفيدين من التسجيل هم (الموظف نفسه، أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة)، منوهة إلى أنه يستفيد من التسجيل طلبة الدبلوم والبكالوريس مبلغ 400 شيكل فقط.

#المستحقات #تسديد رسوم طلبة #رسوم طلبة #جامعة فلسطين

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