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الاحتلال يصيب مواطنا بقنبلة غاز وآخرين بالاختناق ويعتقل شابا في بيت لحم

الإثنين 20 فبراير 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أصيب، ظهر اليوم الإثنين، مواطن بقنبلة غاز في رأسه، وآخرون بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، تخلله اعتقال شاب من بلدة الدوحة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة غربا، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز والصوت تجاه طلبة المدارس في مخيم الدهيشة جنوبا، ما أدى إلى إصابة مواطن بقنبلة غاز في الرأس، وُصفت إصابته بالطفيفة، وعدد آخر بحالات اختناق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد وليد السقا (20 عاما)، أثناء مروره بأحد شوارع بلدة الدوحة.

#بيت لحم #الاحتلال #اصابات بالاختناق

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