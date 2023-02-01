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صور ..الجيش المصري يعلن عن إرساله مساعدات بحرية إلى سوريا

الإثنين 20 فبراير 2023 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..الجيش المصري يعلن عن إرساله مساعدات بحرية إلى سوريا



وكالات / سما/

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وصول إمدادات تابعة لها صباح اليوم الاثنين إلى ميناء اللاذقية السوري.

ووفقا لبيان الجيش المصري "وصلت سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، تضامنا مع سوريا وشعبها الشقيق ووقوفًا إلى جانبها في هذه المحنة الإنسانية الأليمة".

كما أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري مساعدات عاجلة تقدر بنحو 200 طن من المواد الإغاثية ( خيام – بطاطين – مراتب – ملابس متنوعة – أدوية ومستلزمات طبية - أغذية) وقد تم وصول المساعدات الإغاثية للشعب السوري.

الجيش المصري يصدر بيانا حول إرساله مساعدات بحرية إلى سوريا (صور)

المصدر: RT

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