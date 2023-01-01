الاونروا : هجمات سياسية منظمة تستهدف تقويض شرعيتنا وقضية اللاجئين والعام 2023 هو الاصعب..

غزة / سما/

قال عدنان أبو حسنه المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الاونروا" ان منظمته تتعرض لهجمات سياسية منتظمة تستهدف شرعيتها وبالتالي شرعية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال أبو حسنة في تصريحات اذاعية ان هناك جهات تتمنى ان تصحو ولا ترى الاونروا موجودة مشيرا الى أن الوكالة ملتزمة بتفويضها الممنوح من الجمعية العامة للامم المتحدة ومن أراد ان يغير بتفويضها فليذهب الى الجمعية العامة ويغير بالتصويت وهذا مستحيل حاليا لان غالبية الدول وافقت على تجديد التفويض في ديسمبر الماضي لمدة ثلاث سنوات دون تعديل.

وحول مشاريع القرارات المقدمة للكونغرس الاميركي ضد اللاجئين والاونروا قال "الادارة الامريكية الحالية مساندة للاونروا وقدمت العام الماضي اكثر من 340 مليون دولار للوكالة، بل هي تحث الدول الاخرى لدعم الاونروا" موضحا ان ما نشر ليس قرارا ولكن اعادة طرح فكرة قديمة من عدد من نواب الكونغرس وهذه عملية طويلة ومعقدة ولكنها تشير مرة اخرى الى طبيعة الهجمات السياسية التي لا تهدأ التي تتعرض لها الاونروا في برلمانات الدول المانحة".

واضاف "عدد من المانحين أبلغوا الاونروا رسميا بأنهم لن يزيدوا مساهمالتهم في ميزانية الوكالة ا لهذا العام 2023 وهذا مؤشر سلبي في ظل انه قد تم ترحيل ديون بقيمة 70 مليون دولار من ميزانية العام 2022 الى العام الحالي".

واوضح" استمرار الازمة الاوكرانية وارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود والنقل وتراجع الدعم العربي والتضخم العالمي الذي يصيب عدد من الدول المانحة يجعل من العام 2023 عاما صعبا يتطلب من الجميع التوحد لمواجهة التغيرات الكبيرة التي تحدث اليوم والتي تؤثر على المنظمات الانسانية وغيرها".

واكد "الاولوية الان هي استمرار الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين ودفع رواتب الموظفين في ظل زيادة المتطلبات وارتفاع تكاليف الخدمات وغياب أفق زيادة التمويل الدولي" مشيرا الى ان مفوض الاونروا السيد فيليب لازاريني يبذل جهودا كبرى وفي مختلف الاتجاهات من اجل حشد التأييد الدولي والسياسي والتمويلي للاونروا بمساعدة كبرى من الامين العام للامم المتحدة السيد غوتيرس الذي يبذل جهودا كبرى من أجل استمرار تمويل الاونروا وخدماتها.