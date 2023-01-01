الكشف عن تفاصيل الصفقة التي أدت الى سحب الإمارات مشروع قرار وقف الاستيطان في مجلس الأمن

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع عبري ، عن تفاصيل الصفقة التي أدت الى سحب دولة الإمارات لمشروع قرار وقف الاستيطان من التصويت في مجلس الأمن والذي كان من المقرر التصويت عليهاليوم الاثنين.

وقال موقع “واللا ” العبري، إن عناصر التفاهمات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية حسب مصدران إسرائيليان هي:

– التزام إسرائيل بتجميد لعدة شهور خطط بناء إضافية في المستوطنات.

– تجميد لعدة شهور هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

-التجميد لشهور إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المناطق المصنفة “ج”.

-التخفيف من عمليات الاقتحام الإسرائيلية للمدن الفلسطينية.

-موافقة إسرائيل على إجراء بعض التغييرات في مجال الضرائب على جسر اللنبي حيث ستدخل لموازنة السلطة أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً.

-السلطة الفلسطينية وافقت على تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها المنسق الأمني الأمريكي مايك فنزل لإعادة سيطرة السلطة على جنين ونابلس.

– موافقة السلطة الفلسطينية على العودة لمحادثات لإعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل

– الإدارة الأمريكية التزمت بدعوة الرئيس أبو مازن لواشنطن خلال العام القادم للقاء الرئيس الأمريكي بايدن.

– الولايات المتحدة التزمت أمام السلطة على تقديم طلب لإسرائيل لفتح القنصلية الأمريكية في القدس.