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الكشف عن تفاصيل الصفقة التي أدت الى سحب الإمارات مشروع قرار وقف الاستيطان في مجلس الأمن

الإثنين 20 فبراير 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل الصفقة التي أدت الى سحب الإمارات مشروع قرار وقف الاستيطان في مجلس الأمن



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع عبري ، عن تفاصيل الصفقة التي أدت الى سحب دولة الإمارات لمشروع قرار وقف الاستيطان من التصويت في مجلس الأمن والذي كان من المقرر التصويت عليهاليوم الاثنين.

وقال موقع “واللا ” العبري، إن عناصر التفاهمات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية حسب مصدران إسرائيليان هي:

– التزام إسرائيل بتجميد لعدة شهور خطط بناء إضافية في المستوطنات.

– تجميد لعدة شهور هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

-التجميد لشهور إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المناطق المصنفة “ج”.

-التخفيف من عمليات الاقتحام الإسرائيلية للمدن الفلسطينية.

-موافقة إسرائيل على إجراء بعض التغييرات في مجال الضرائب على جسر اللنبي حيث  ستدخل لموازنة السلطة  أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً.

-السلطة الفلسطينية وافقت على تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها المنسق الأمني الأمريكي مايك فنزل لإعادة سيطرة السلطة على جنين ونابلس.

– موافقة السلطة الفلسطينية على العودة لمحادثات لإعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل

– الإدارة الأمريكية التزمت بدعوة الرئيس أبو مازن لواشنطن خلال العام القادم  للقاء الرئيس الأمريكي بايدن.

– الولايات المتحدة التزمت أمام السلطة على تقديم طلب لإسرائيل لفتح القنصلية الأمريكية في القدس.

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