رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت":

إضعاف الجهاز القضائي يصل إلى الهيئة العامة للتصويت

التصويت والاحتجاج

اليوم مظاهرة ضخمة أمام الكنيست ضد إضعاف الجهاز القضائي من قبل نتنياهو وليفين

سيما كدمون: على الرئيس هرتسوغ أن يهدد بالاستقالة إذا أقرت القوانين "حزين ومؤلم وخسارة على هذه الدولة التي يعمل رئيس حكومتها على التضحية بها على مذبح احتياجاته القضائية الشخصية، أمر لا يعقل"

روتمن ضد المستشارة القانونية للحكومة والتي ترد أنها ستواصل عملها على الرغم من المحاولات لإسكاتها

أطباء ضد الإكراه الديني بعد إقرار قانون منع إدخال الأكل غير الحلال خلال عيد الفصح

نتنياهو لنصر الله وإيران: لن تكون حربا أهلية بإسرائيل

"معاريف":

التصويت والاحتجاج

الوصول إلى طريق مسدود بين المعارضة والائتلاف حول قوانين إضعاف الجهاز القضائي

فشل الرئيس الإسرائيلي في الوساطة بين الحكومة والمعارضة

سموتريش يتهم لبيد بأنه يريد حربا أهلية

الحكومة والكنيست فقط تقرر إخراج رئيس حكومة من عمله وتقديم اقتراح قانون يمنع إخراج نتنياهو من منصبه (المستشارة القانونية بإمكانها إخراج نتنياهو من منصبه)

بن غفير يقف على رأس طاقم لمحاربة التحريض في شبكات التواصل

روسيا تندد بشدة بقصف سوريا

"هآرتس":

الكنيست ستصوت اليوم على قوانين إضعاف الجهاز القضائي

يوسي فرتر: واضح أنه يجب إخراج نتنياهو من منصبه لأنه عاجز عن أداء مهامه

يتسحاق زمير رئيس المحكمة العليا سابقا: يجب إنقاذ الديمقراطية من الانتحار

الشهادات والأدلة تشير إلى أن ماجدة عبيد (61 عاما) قتلت برصاص جندي وليس كما يدعي الجيش والشرطة أنها قتلت برصاص فلسطيني

بضغط من الولايات المتحدة لن يتم اليوم التصويت على الاستيطان بمجلس الأمن