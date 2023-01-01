قرار برفع تسعيرة كشفية الأطباء بزيادة 20%

رام الله / سما /

اعلنت وزيرة الصحة، صباح اليوم الاثنين، تم رفع تسعيرة كشفية الأطباء بزيادة 20% عن سعر الكشفية الحالية.





جاء ذلك خلال اتفاق عقد أمس بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين في وزارة الصحة، بحضور المجلس الإداري لشركات التأمين واعضاء نقابة الاطباء.

واكدت الكيلة لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، "انه وبعد النقاش تم الاتفاق على رفع الكشفية ولكن ليس بنسبة الرفع التي كانت مقررة من قبل الاطباء، بل وضعنا حلول وسط لتكون عادلة للطرفين".

واضافت "ان نقابة الأطباء تصدر كل 5 سنوات تسعيرة الأطباء - العيادات أي تسعيرة الكشفية بحدها الأدنى والأعلى".

وتابعت: "هناك عقد موقع بين الأطباء واتحاد شركات التأمين، وكان هناك مدولات بينهم على رفع هذه التسعيرة ولكن لم يصلوا إلى اتفاق، والمتضرر بذلك هو المواطن".

وأوضحت "أنه منذ أمس تم استئناف العمل بالتأمين الصحي من قبل المواطنين".

وأردفت "سيتم خلال يومين التوقيع على هذه الاتفاقية، ونحن بحاجة لأن يكون الشعب الفلسطيني مؤمن صحيا".

يشار الى انه ظهرت أزمة بين الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، ونقابة الأطباء إثر قرار الأخيرة مؤخراً، بوقف التعامل مع شركات التأمين في العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات.