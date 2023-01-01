"تطبيق لـ"الأونروا" على الهاتف لخدمات التسجيل للاجئي فلسطين

غزة / سما /

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، تطبيقا تفاعليا ثنائي اللغة، لتعزيز خدمات التسجيل للاجئي فلسطين، وغيرهم من الأشخاص المستحقين داخل أقاليم عملياتها وخارجها.

وقالت "الأونروا" في بيان صحفي، "إنه من خلال هذا التطبيق، يمكن للاجئي فلسطين وغيرهم من الأشخاص المستحقين، القيام بالأمور التالية:

- الاطلاع على بيانات التسجيل الخاصة بهم وبأفراد عائلاتهم.

- التقدم بطلب لتسجيل المواليد الجدد، واقعة زواج أو طلاق، الإبلاغ عن وفاة، وأي تعديلات أخرى على بيانات التسجيل.

- تعديل عنوان الإقامة وبيانات التواصل.

- متابعة طلبات التسجيل المرسلة.

- الحصول على نسخة من بطاقة التسجيل العائلية الإلكترونية.

وأشارت إلى أن هذا التطبيق يعد ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي "للأونروا"، ويحكمه إطار صارم لحماية البيانات والأمن والخصوصية، وقد طوره قسم الاستحقاق والتسجيل فيها، ضمن دائرة الإغاثة، والخدمات الاجتماعية، ودائرة إدارة تكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة الدولي للحوسبة.