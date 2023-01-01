مودريتش: مواجهة ليفربول في هذا التوقيت أمر محزن

عبر الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، عن حزنه لمواجهة ليفربول الإنجليزي في وقت مبكر من دوري ابطال أوروبا، مفيداً بأن هذه المواجهة كانت يجب أن تكون في النهائي.

ويستعد مودريتش ورفاقه لمواجهة ليفربول في ملعب أنفيلد رود في ذهاب دور الستة عشر بدوري ابطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء يظن لوكا أن كتيبة يورجن كلوب يمكن أن تستفيق وتحقق فيه الانتصار، متمنياً في الوقت ذاته ألا تكون استفاقة الفريق الذي يعاني محلياً هذه الفترة، على حساب فريقه.

وصرح مودريتش قائلاً” أظن أن مواجهة ليفربول في هذا التوقيت من البطولة أمر محزن، رغم أن مستوانا في الدوري الإسباني ليس في المستوى الذي نريده، إلا أن مباراتنا ضد ليفربول تبقى عرضاً كروياً رائعاً، وفكرة المواجهة في وقت مبكر من المسابقة أمر مخز، كان يمكن أن تكون هذه المواجهة في النهائي”.

وأضاف النجم الكرواتي” وضعية ليفربول في الدوري الإنجليزي تدهشني، لكن الأمر ذاته أيضاً يمكن قوله عنا وعن وضعيتنا في الليجا، لذلك لن أقول المزيد عن هذه النقطة”.

واستطرد لوكا” ليفربول فريق قادر على العودة والاستفاقة في أي وقت، ولكن أتمنى ألا تحدث هذه الاستفاقة أمامنا، ولكن علينا أن نكون مستعدين لأي سيناريو في المباراة”.