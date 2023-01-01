وكيلة أعماله : سعر إيرلينج هالاند الآن مليار يورو

صرحت رافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال النرويجي إيرلينج هالاند الحالية بعد وفاة مينو رايولا أن قيمة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالية مليار يورو.
وانتقل الدولي النرويجي الشاب إيرلينج هالاند ابن 22 عاماً للعب في صفوف مانشستر سيتي الصيف الماضي بمبلغ 60 مليون يورو تقريباً قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.
ولم ينتظر إيرلينج هالاند طويلاً ليتألق على الملاعب الإنجليزي بتسجيله حتى الآن 32 هدفاً في 31 مباراة فقط، وصنع أربعة أهداف.
ويعد إيرلينج هالاند أحد مشاريع ريال مدريد المستقبلية، ولكن وكيلة أعماله صدمت الجميع بالسعر المتوقع لبيع اللاعب.
وتحدثت وكيلة أعمال هالاند لـ “تيليفوت” قائلة “قيمة إيرلينج هالاند تساوي الآن مليار يورو، أنا جادة. متأكدة من أن هذه هي قيمة اللاعب الحالية”.
وبسؤالها عن مستقبل وكيلها الآخر الإيطالي ماركو فيراتي، ردت قائلة “من المستحيل تخيل فيراتي في نادٍ آخر غير باريس سان جيرمان، إنه يحب الفريق كثيراً”.
الجدير بالذكر أن عقد إيرلينج هالاند سينتهي مع مانشستر سيتي في صيف عام 2027، بينما فيراتي عقده سينتهي مع باريس في صيف 2026.