  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وكيلة أعماله : سعر إيرلينج هالاند الآن مليار يورو

الإثنين 20 فبراير 2023 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيلة أعماله : سعر إيرلينج هالاند الآن مليار يورو



وكالات / سما /

صرحت رافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال النرويجي إيرلينج هالاند الحالية بعد وفاة مينو رايولا أن قيمة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالية مليار يورو.

وانتقل الدولي النرويجي الشاب إيرلينج هالاند ابن 22 عاماً للعب في صفوف مانشستر سيتي الصيف الماضي بمبلغ 60 مليون يورو تقريباً قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

ولم ينتظر إيرلينج هالاند طويلاً ليتألق على الملاعب الإنجليزي بتسجيله حتى الآن 32 هدفاً في 31 مباراة فقط، وصنع أربعة أهداف.

ويعد إيرلينج هالاند أحد مشاريع ريال مدريد المستقبلية، ولكن وكيلة أعماله صدمت الجميع بالسعر المتوقع لبيع اللاعب.

وتحدثت وكيلة أعمال هالاند لـ “تيليفوت” قائلة “قيمة إيرلينج هالاند تساوي الآن مليار يورو، أنا جادة. متأكدة من أن هذه هي قيمة اللاعب الحالية”.

وبسؤالها عن مستقبل وكيلها الآخر الإيطالي ماركو فيراتي، ردت قائلة “من المستحيل تخيل فيراتي في نادٍ آخر غير باريس سان جيرمان، إنه يحب الفريق كثيراً”.

الجدير بالذكر أن عقد إيرلينج هالاند سينتهي مع مانشستر سيتي في صيف عام 2027، بينما فيراتي عقده سينتهي مع باريس في صيف 2026.

#إيرلينج هالاند #مانشستر سيتي #بوروسيا دورتموند

الأكثر قراءة اليوم

نيوزويك : روسيا تنشر أحد أخطر الأسلحة في العالم في أوكرانيا

واللا: تفاهمات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" لوقف التصويت في مجلس الأمن

من قتل في الغارة الإسرائيلية على دمشق؟

بريطانيا والإكوادور “تكسران الصمت” وتطالبان بتعديلات جديدة على مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان

صور: بعثة إنقاذ إسرائيلية تسرق مخطوطات من تركيا

"إسرائيل" تدرس الحد من اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال رمضان

نتنياهو يرد على نصر الله ويتوعد إيران ويتفق مع بن غفير على تشكيل طاقم خاص..

الأخبار الرئيسية

بايدن

مسؤول إسرائيلي يهاجم الإدارة الأميركية : "باعونا للفلسطينيين"

صحيفة تكشف كواليس سحب القيادة الفلسطينية مشروع إدانة الاستيطان.. ماهو الثمن؟

الاتحاد الإفريقي يدعم فلسطين ويعلق قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب

"إسرائيل" تدرس الحد من اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال رمضان

أول تعليق من حماس على استجابة السلطة للطلبات الأمريكية بشأن الاستيطان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم