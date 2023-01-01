وكيلة أعماله : سعر إيرلينج هالاند الآن مليار يورو

وتحدثت وكيلة أعمال هالاند لـ “تيليفوت” قائلة “قيمة إيرلينج هالاند تساوي الآن مليار يورو، أنا جادة. متأكدة من أن هذه هي قيمة اللاعب الحالية”.

وبسؤالها عن مستقبل وكيلها الآخر الإيطالي ماركو فيراتي، ردت قائلة “من المستحيل تخيل فيراتي في نادٍ آخر غير باريس سان جيرمان، إنه يحب الفريق كثيراً”.

الجدير بالذكر أن عقد إيرلينج هالاند سينتهي مع مانشستر سيتي في صيف عام 2027، بينما فيراتي عقده سينتهي مع باريس في صيف 2026.