فيديو.. برشلونة يهزم قادش ويُواصل التوهج في الدوري الإسباني

وفشل لاعبو برشلونة في تسجيل مزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوزٍ كتالوني بثنائية نظيفة.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط للنقطة رقم 59 يحتل بهم الفريق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

وتوقف رصيد قادش عند النقطة رقم 22 في المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد ألميريا على أرض الأخير يوم الأحد، فيما سيستضيف قادش على أرض ميدانه مُنافسه رايو فاييكانو يوم السبت.