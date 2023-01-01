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فيديو.. برشلونة يهزم قادش ويُواصل التوهج في الدوري الإسباني - سما الإخبارية

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فيديو.. برشلونة يهزم قادش ويُواصل التوهج في الدوري الإسباني

الإثنين 20 فبراير 2023 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يهزم قادش ويُواصل التوهج في الدوري الإسباني



وكالات / سما /

نجح فريق برشلونة في الفوز على مُنافسه فريق قادش بهدفين دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو قد بدأ عن طريق سيرجي روبيرتو في الدقيقة 43 بعد تتويجه لوحة فنية رائعة من زميله فيران توريس.

وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وحاول نجوم الفريق الضيف تهديد مرمى برشلونة، ولكن تصويباتهم وجدت الحارس المُخضرم مارك أندري تيرشتيجن في المكان المُناسب.

وفشل لاعبو برشلونة في تسجيل مزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوزٍ كتالوني بثنائية نظيفة.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط للنقطة رقم 59 يحتل بهم الفريق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

وتوقف رصيد قادش عند النقطة رقم 22 في المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد ألميريا على أرض الأخير يوم الأحد، فيما سيستضيف قادش على أرض ميدانه مُنافسه رايو فاييكانو يوم السبت.

#برشلونة #قادش #الدوري الإسباني

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