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فيديو.. مبابي وميسي يقودان باريس لفوز قاتل على ليل في الدوري الفرنسي

الإثنين 20 فبراير 2023 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مبابي وميسي يقودان باريس لفوز قاتل على ليل في الدوري الفرنسي



وكالات / سما /

منح كيليان مبابي وليونيل ميسي، فريقهما باريس سان جيرمان، فوزاً قاتلاً على حساب ليل برباعية مقابل ثلاثة أهداف، عصر الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي في ملعب بارك دي برانس.

دخل سان جيرمان في أجواء اللقاء سريعاً بهدف مبكر حمل توقيع كيليان مبابي عند الدقيقة الحادية عشر، بعد مهارة فردية رائعة من الأيقونة الفرنسية، ليستمر الفريق الباريسي في هجومه على مرمى الضيوف، ليسفر ذلك عن هدف ثان عن طريق نيمار في الدقيقة 17، لكن ليل قلص الفارق بهدف من ضربة رأسية في الدقيقة 24عبر بافودي دياكيتي، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

وعقب الاستراحة، ظهرت الإثارة على وجهها الحقيقي في ملعب حديقة الأمراء، وكانت البداية مع خروج نيمار للإصابة في الكاحل عند الدقيقة 51، وتحصل بعدها ليل على ركلة جزاء سجلها جوناثان ديفيد بنجاح في الدقيقة 58، قبل أن يوقع جوناثان بامبا على هدف الضيوف الثالث في الدقيقة 69، بعد تمريرة ساحرة من أندري جوميز وضعتها في مواجهة جيانلويجي دوناروما.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة ناحية فوز ليل، خطف كيليان مبابي هدف التعادل في الدقيقة 87، قبل أن يقول ليونيل ميسي كلمته ويتحصل على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء ويسددها بطريقته الخاصة، وترتطم بالقائم وتجد طريقها نحو الشباك في الوقت المبدد.

فوز هام يرفع به باريس رصيده للنقطة 54 في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن مارسيليا الوصيف، بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد الخاسر عند 42 نقطة خامساً.​

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #ميسي #الدوري الفرنسي

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