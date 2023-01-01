رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها الرئيسية، على العصيان المدني في مخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر والرام، تنديدا بجرائم الاحتلال، ورفضا لسياسات تهويد القدس، إضافة إلى تأكيد الأسرى في سجون الاحتلال استمرارهم في العصيان الذي بدأ في 14 شباط الجاري.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل نائب وزير الخارجية الياباني

- عصيان مدني في مخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر والرام تنديدا بجرائم الاحتلال

- الحركة الأسيرة: خطواتنا النضالية متواصلة والجمعة يوم غضب نصرة للأسرى والقدس

- شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على دمشق ومحيطه

- الكيلة: التوصل إلى اتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين

- حملة أميركية لمقاطعة رحلات تشجيع الشباب اليهود على الاستيطان في فلسطين

- مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات يعقد اجتماعه الرابع عشر في القاهرة

- اشتية يشدد على أهمية ملء الفراغ السياسي الذي تشهده المنطقة

- "الوطني الأفريقي" يرحب بطرد وفد إسرائيل من قمة أديس أبابا ويجدد معارضته منحها عضوية الاتحاد الأفريقي

- إعلان قمة الاتحاد الأفريقي يؤكد الدعم الكامل لشعبنا في كفاحه المشروع ضد الاحتلال

- الصفدي: حل القضية الفلسطينية شرط لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام

- بشارة يوقع اتفاقية مع الحكومة اليابانية لدعم برنامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي

- ضباط في شرطة الاحتلال: "بن غفير" جاء ليشعل الوضع في القدس

- واشنطن تؤكد ضرورة التوصل لإجماع إسرائيلي حول إصلاح قضائي

- الإعلان عن تأسيس منظمة للصيادلة الفلسطينيين الأميركيين

* "الأيام":

- الرئيس يستقبل نائب وزير الخارجية الياباني

- "عصيان مدني" يتحدى الاحتلال في القدس.. إضراب وإغلاق مداخل بلدات ووقوع مواجهات

- الأسرى: العصيان مستمر ونعد لإضراب مفتوح عن الطعام بدءا من أول رمضـان

- الاحتلال يقمع مسيرة في بيت أمر واعتقال شاب غرب بلدة زيتا

- الاحتلال يقتحم طولكرم وجنين والمستوطنون يعتدون في الخليل وسلواد

- الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه لتوجه دولة فلسطين للـحصـول عـلـى عـضـويـة كـامـلـة بالأمم الـمتحـدة

- الجزائر تخصص مليار دولار لمشاريع تنموية في أفريقيا

- 15 قتيلا بغارات جوية إسرائيلية تركزت على حي سكني في دمشق

- برئاسة المتطرف "بن غفير" يشكل طـاقمـًا مـختصـًا بمكـافحـة "التحريض" الفلسطيني عبر منصات التواصل

- الكيلة: التوصل لاتفاق بين نقابة الأطباء وشركات التأمين

- الزلزال: تركيا توقف غالبية جهود البحث عن ناجين

* "القدس":

- حملة أميركية لمقاطعة رحلات تشجيع الشباب اليهود على الاستيطان في فلسطين

- الأسرى: معركتنا مستمرة تحت عنوان "بركان الحرية أو الشهادة"

- عصيان مدني في مخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر والرام

- قمع مسيرة تضامنية في بيت أمر ومستوطنون يهاجمون مسجدا بالخليل

- 20 ألف وحدة استيطانية وإحياء سكة الحديد العثمانية لفصل القدس الشرقية جنوبا وشمالا

- في ختام قمته.. الاتحاد الأفريقي يؤكد دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال

- بقرار من بن غفير ونتنياهو: تشكيل فريق استخباري إسرائيلي للتعامل مع "التحريض" عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية

- باستثناء محافظتين: تركيا توقف البحث عن ناجين من الزلزال