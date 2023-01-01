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الاحتلال يعتقل طفلا وشابا من بيت لحم

الإثنين 20 فبراير 2023 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائلي، اليوم الإثنين، طفلا وشابا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود اسماعيل سالم صلاح (18 عاما)، وعبد خليل صلاح (16 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضاف أن قوات الاحتلال، سلمت ذوي الشاب كريم محمد دعدوع، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد ان داهمت منزل والده.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، دون ان يبلغ عن اصابات.

#بيت لحم #قوات الاحتلال

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