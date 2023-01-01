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"التعليم": قد نضطر لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"

الإثنين 20 فبراير 2023 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم": قد نضطر لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، صباح الإثنين، إنه في حال استمرت أزمة إضراب المعلمين، قد تضطر الوزارة لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" لهذا العام.

وأكد الخضور في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية"، أن خيار تمديد العام الدراسي لا زال مطروحًا، مشيرًا إلى أن الفراصة لا زالت مواتية لتدارك الموقف وأن ينتظم الدوام المدرسي مجددًا ما يسمح بتعويض فترة الإضراب بدون أن يتم تمديد الموسم الدراسي.

وأشار إلى أن هناك سيناريوهات مختلفة ستضمن حق الطلبة في الحصول على التعويض ومنها تأجيل موعد الامتحانات في حال طالت الأزمة الحالية.

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