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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الإثنين 20 فبراير 2023 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت المحرر محمد عمر حامد عقب اقتحام منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

كما اعتقلت وجدي الخطيب، وحمزة الخطيب، ولؤي ياسين من بلعين غرب رام الله.

فيما اعتقل الشابين محمود إسماعيل وعبد صلاح عقب اقتحام منزليهما في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واعتقل الشابين معاذ ضرار وزياد شتيوي خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين والتي شهدت اشتباكات مسلحة.

بينما اعتقل الشاب إياس عبد القادر عقب اقتحام منزله في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، والجريح وسام رائد الحتاوي من الرام.

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