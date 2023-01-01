مسؤول إسرائيلي يهاجم الإدارة الأميركية : "باعونا للفلسطينيين"

القدس المحتلة / سما /

هاجم مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، الإثنين، الإدارة الأميركية، واتهمها بـ "بيع إسرائيل" لصالح الفلسطينيين مقابل تجنب فرض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي على القرار الذي كان سيقدم ضد الأنشطة الاستيطانية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن المسؤول قوله: "في الحقيقة قدم الأميركيون مكافأة للفلسطينيين، رغم أنه كان بإمكانهم فرض الفيتو"، مشيرًا إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية رفضت طلبًا أميركيًا يتعلق بوقف الإجراءات المتخذة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإدانة الهجمات الأخيرة التي أدت لمقتل العديد من الإسرائيليين.

فيما رفض مسؤول أميركي كبير، مزاعم المسؤول الإسرائيلي ووصفها بـ "الهراء"، مشيرًا إلى أن إدارة بلاده ساعدت تل أبيب وقدمت لها الأفضل بدلًا من أن تتعرض للعزلة مرة أخرى داخل الأمم المتحدة، وأنه كان من الجيد التوصل لتفاهمات مع الفلسطينيين لتهدئة الأوضاع.

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