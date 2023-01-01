  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول إسرائيلي يهاجم الإدارة الأميركية : "باعونا للفلسطينيين"

الإثنين 20 فبراير 2023 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يهاجم الإدارة الأميركية : "باعونا للفلسطينيين"



القدس المحتلة / سما /

 هاجم مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، الإثنين، الإدارة الأميركية، واتهمها بـ "بيع إسرائيل" لصالح الفلسطينيين مقابل تجنب فرض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي على القرار الذي كان سيقدم ضد الأنشطة الاستيطانية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن المسؤول قوله: "في الحقيقة قدم الأميركيون مكافأة للفلسطينيين، رغم أنه كان بإمكانهم فرض الفيتو"، مشيرًا إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية رفضت طلبًا أميركيًا يتعلق بوقف الإجراءات المتخذة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإدانة الهجمات الأخيرة التي أدت لمقتل العديد من الإسرائيليين.

فيما رفض مسؤول أميركي كبير، مزاعم المسؤول الإسرائيلي ووصفها بـ "الهراء"، مشيرًا إلى أن إدارة بلاده ساعدت تل أبيب وقدمت لها الأفضل بدلًا من أن تتعرض للعزلة مرة أخرى داخل الأمم المتحدة، وأنه كان من الجيد التوصل لتفاهمات مع الفلسطينيين لتهدئة الأوضاع.

"القدس

الأكثر قراءة اليوم

نيوزويك : روسيا تنشر أحد أخطر الأسلحة في العالم في أوكرانيا

واللا: تفاهمات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" لوقف التصويت في مجلس الأمن

من قتل في الغارة الإسرائيلية على دمشق؟

بريطانيا والإكوادور “تكسران الصمت” وتطالبان بتعديلات جديدة على مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان

صور: بعثة إنقاذ إسرائيلية تسرق مخطوطات من تركيا

نتنياهو يرد على نصر الله ويتوعد إيران ويتفق مع بن غفير على تشكيل طاقم خاص..

"إسرائيل" تدرس الحد من اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال رمضان

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف كواليس سحب القيادة الفلسطينية مشروع إدانة الاستيطان.. ماهو الثمن؟

الاتحاد الإفريقي يدعم فلسطين ويعلق قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب

"إسرائيل" تدرس الحد من اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال رمضان

أول تعليق من حماس على استجابة السلطة للطلبات الأمريكية بشأن الاستيطان

لهذا السبب.. الإمارات تبلغ مجلس الأمن بأنه لا تصويت غدا الاثنين بشأن المستوطنات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم