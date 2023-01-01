  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الإثنين 20 فبراير 2023 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام دافئا نهارا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معلها العام، وفي ساعات المساء اجواء غائمة جزئيا وانخفاض ملموس على الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

واشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

نيوزويك : روسيا تنشر أحد أخطر الأسلحة في العالم في أوكرانيا

واللا: تفاهمات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" لوقف التصويت في مجلس الأمن

من قتل في الغارة الإسرائيلية على دمشق؟

بريطانيا والإكوادور “تكسران الصمت” وتطالبان بتعديلات جديدة على مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان

صور: بعثة إنقاذ إسرائيلية تسرق مخطوطات من تركيا

نتنياهو يرد على نصر الله ويتوعد إيران ويتفق مع بن غفير على تشكيل طاقم خاص..

"إسرائيل" تدرس الحد من اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال رمضان

الأخبار الرئيسية

بايدن

مسؤول إسرائيلي يهاجم الإدارة الأميركية : "باعونا للفلسطينيين"

صحيفة تكشف كواليس سحب القيادة الفلسطينية مشروع إدانة الاستيطان.. ماهو الثمن؟

الاتحاد الإفريقي يدعم فلسطين ويعلق قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب

"إسرائيل" تدرس الحد من اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال رمضان

أول تعليق من حماس على استجابة السلطة للطلبات الأمريكية بشأن الاستيطان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم