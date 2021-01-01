مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في الداخل المحتل

الداخل المحتل/سما/

قتل شخص (42 عاما) وأصيب آخر (22 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء الأحد، في بلدة جديدة المكر، ما يرفع ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 16 قتيلا.

وأفادت مصادر محلية بأن القتيل هو خالد وليد جبارين من أم الفحم، وكان قد انتقل مؤخرا للعيش في جديدة المكر، في حين عُلم أن المصاب الآخر في الجريمة هو شاب من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب التقارير الطبية، نقل المصاب إلى "مركز الجليل الطبي" في نهريا، لتلقي العلاج وهو بحالة تتراوح بين "الخطيرة والمتوسطة".



ضحية جريمة القتل في جديدة المكر، خالد وليد جبارين

ولم تتضح بعد الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمة، فيما قالت الشرطة إن عناصرها وصلت إلى الموقع وشرعت بالتحقيق. دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة. وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2023 الجاري، نحو 16 قتيلا.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.