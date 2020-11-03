  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من قباطية

الأحد 19 فبراير 2023 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من قباطية



جنين/سما/

 جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للأسير علي تيسير زكارنة من بلدة قباطية جنوب جنين، للمرة الرابعة.

وقال ذوو الأسير زكارنة، إن محكمة الاحتلال في معسكر سالم جددت الاعتقال الإداري لنجلهم للمرة الرابعة على التوالي لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أنه يقبع في سجن "مجدو".

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وفي سياق متصل، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية، حكمت على الأسير ساري مجيد ناجي فشافشة من بلدة جبع بالسجن 48 شهرا وغرامة مالية 12 ألف شيقل، وعلى شقيقه عبيدة بالسجن 70 شهرا وغرامة مالية 17 ألف شيقل.

وأشار إلى أن الشقيقين معتقلان منذ تاريخ 3/11/2020، ويقبعان في سجني "مجدو" و"جلبوع".

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال قائد كبير في فيلق القدس : 13 شهيداً و28 جريحاً في عدوان إسرائيلي على دمشق

نيوزويك : روسيا تنشر أحد أخطر الأسلحة في العالم في أوكرانيا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

واللا: تفاهمات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" لوقف التصويت في مجلس الأمن

من قتل في الغارة الإسرائيلية على دمشق؟

بريطانيا والإكوادور “تكسران الصمت” وتطالبان بتعديلات جديدة على مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان

نتنياهو يرد على نصر الله ويتوعد إيران ويتفق مع بن غفير على تشكيل طاقم خاص..

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف كواليس سحب القيادة الفلسطينية مشروع إدانة الاستيطان.. ماهو الثمن؟

الاتحاد الإفريقي يدعم فلسطين ويعلق قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب

"إسرائيل" تدرس الحد من اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال رمضان

أول تعليق من حماس على استجابة السلطة للطلبات الأمريكية بشأن الاستيطان

لهذا السبب.. الإمارات تبلغ مجلس الأمن بأنه لا تصويت غدا الاثنين بشأن المستوطنات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم