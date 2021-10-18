"إسرائيل" تدرس الحد من اقتحامات المستوطنين للأقصى.. بن غفير: حكومة بينيت منعت 9 أيام فقط

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ "إسرائيل" ستقوم بتقليص دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ، وستمنع دخولهم آخر 10 أيام بالذات.

وبحسب قناة كان العبرية فان جلسة الحكومة التي ناقشت القضية شهدت مشادة كلامية وصخب، خاصة من جانب وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير الذي قال: "إن حكومة بينت السابقة منعت الدخول للأقصى 9 أيام فقط وذلك أقل مما تريدوه أنتم.

وصرح مصدر سياسي للقناة قائلاً: "سنناقش الأمر لاحقاً بشكل موسع".

ووفق القناة فإنه يتوقع أن يتخذ القرار خلال جلسة ستعقد للمجلس المصغر "الكابنيت" في الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية توصي بمثل هذه الخطوة كما أنه فيما يبدو يأتي في إطار محاولات أميركية لخفض حالة التوتر في الأراضي الفلسطينية.

ويخشى الاحتلال وحكومته المتطرفة بزعامة نتنياهو، من أن تؤدي الاقتحامات المستمرة للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في ظل الأوضاع المتوترة في القدس لتفجر الأوضاع في القدس مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويُشار إلى أنه يخوض سكان عدد من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة إضراباً شاملاً، تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي، رفضاً لسياسات وجرائم الاحتلال، وخاصة سياسة هدم المنازل وسحب هويات منفذي العمليات الفدائية.