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أول تعليق من حماس على استجابة السلطة للطلبات الأمريكية بشأن الاستيطان

الأحد 19 فبراير 2023 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على استجابة السلطة للطلبات الأمريكية بشأن الاستيطان



غزة/سما/

عقبت حركة حماس، مساء اليوم، الأحد، على استجابة السلطة الفلسطينية للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لادانة الاستيطان في مجلس الأمن.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي :"ندين ونستنكر بشدة استجابة السلطة الفلسطينية في رام الله للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لادانة الاستيطان في مجلس الأمن، ونعتبر ذلك سلوك خارج عن الاجماع الوطني.

وأضاف: "يبدو أن السلطة مُصرة على شراء الوهم من الادارات الامريكية وحكومات الاحتلال ، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذا السلوك من السلطة يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا وكنس كل مستوطناته، ولن تمر الخطة الأمريكية لوأد ثورة شعبنا.

#غزة #حماس

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