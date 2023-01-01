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"إسرائيل" ترفع حالة التأهب في البحر الأحمر

الأحد 19 فبراير 2023 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" ترفع حالة التأهب في البحر الأحمر



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع والا العبري اليوم الأحد أن البحرية الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في صفوف قواته خشية تنفيذ إيران هجوم جديد على سفن إسرائيلية في البحر.

وأضاف الموقع العبري أن البحرية رفعت مستوى حالة التأهب واليقظة في البحر الأحمر، على خلفية التخوف من هجوم إيراني على السفن التي لها صلة بإسرائيل.

ووفقاً للموقع العبري ذكر إنه في العام الماضي، زاد الإيرانيون من وجودهم في البحر الأحمر، من خلال وضع عناصر عسكرية على سفن مدنية، مما أثار مخاوف كبيرة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبلدان أخرى التي تعتبر البحر الأحمر محور التجارة البحرية.

#اسرائيل #البحر الاحمر #ايران

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