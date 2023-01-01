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عضو كنيست يهدد بطرد شبتاي من منصبه

الأحد 19 فبراير 2023 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يهدد بطرد شبتاي من منصبه



القدس المحتلة/سما/

هدد عضو الكنيست الإسرائيلي تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت)، اليوم الأحد، بطرد المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي من منصبه في حال لم يتصرف كما تتوقع منه الحكومة.

وقال فوغل، في مقابلة مع  إذاعة 103FM العبرية، إن دور المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي هو تنفيذ السياسة التي يمليها الوزير والحكومة وليس التفكير في تنفيذها.

وأضاف، "لا يوجد شيء اسمه انتقاء القرارات التي تناسبه لتنفيذها"، موضحًا أن حزبه سينسحب من الحكومة إذا لم يتم تنفيذ المطلوب.

وأوضح، "هناك من يتحمل المسؤولية، وعندما يملي الوزير والحكومة السياسة يجب عليك التفكير في كيفية تنفيذها وليس التفكير في إمكانية التنفيذ من عدمه".

وردد فوغل تصريحات رئيس حزبه إيتمار بن غفير، عندما قال إنه "إذا لم نحصل على السلطة التي نريدها، فلن نبقى في الحكومة".

ويوم أمس، قال المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي إنه لا ينوي الاستقالة على خلفية تهديدات مقربين من وزير الأمن القومي لإقالته من منصبه.

وأضاف شبتاي: "أقول هذا بأوضح صورة، فنحن نعمل وفقًا للقانون فقط، فالقانون هناك أشياء يمنحها وصلاحيات لقادة شرطة إسرائيل، وللمفوض ولقادة المناطق، فلا يمكن لأحد أن يحل محل أحد".

وأشار المفوض إلى أن التوترات بينه وبين بن غفير على خلفية الدعم الذي قدمه شبتاي لرجال الشرطة خلافًا لتصور الوزير.

وتابع يقول: "أنا الآن في مرحلة تاريخية، لم أخش قط أي حدث أو صراع.. هناك أزمات يتم التغلب عليها وتجاوزها وكذلك هذا الحدث سأتغلب عليه"، في إشارة إلى التوترات مع بن غفير.

#الكنيست الاسرائيلي

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