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لهذا السبب.. الإمارات تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه لا تصويت غدا الاثنين بشأن المستوطنات

الأحد 19 فبراير 2023 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. الإمارات تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه لا تصويت غدا الاثنين بشأن المستوطنات



رويترز/سما/

أبلغت الإمارات، مجلس الأمن الدولي، بأنها لن تدعو للتصويت غدا الإثنين على مشروع قرار يطالب إسرائيل "بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وذلك في أعقاب التقرير حول التوصل إلى تفاهمات إسرائيلية فلسطينية بوساطة أميركية.

وقالت المذكرة التي أرسلت، اليوم الأحد، إنه "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع".

وأضافت أنه "بناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار غدا الإثنين. وسيستقى الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".

#الامارات

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