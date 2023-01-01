صور: بعثة إنقاذ إسرائيلية تسرق مخطوطات من تركيا

أنقرة/سما/

أفادت وسائل إعلام تركية، أن فريق الإنقاذ الإسرائيلي الذي جاء إلى تركيا للمساعدة في جهود إخراج الناجين من تحت الأنقاض في كارثة الزلزال المدمر، قام بتهريب مخطوطات تاريخية إلى اسرائيل.

وبحسب ما نقل موقع “خبرلار” التركي ، أنه بعد الزلازل في كهرمان مرعش ، أرسلت إسرائيل، مثل العديد من البلدان ، فريقًا إلى تركيا لدعم جهود البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال.

ووقع حدث لافت ضجت به وسائل الإعلام التركية بينما كان الفريق الإسرائيلي في طريق عودته إلى اسرائيل بعد انتهاء عمله في مناطق الزلزال.

فقد علم أن زاكا ، أحد أعضاء الفرق الإسرائيلية، نقل إلى اسرائيل لفائف كتاب إستر التي يعود تاريخها إلى قرنين من الزمان، والتي تم تخزينها في كنيس أنطاكيا.

كما ظهرت أخبار وصور القطع الأثرية التاريخية التي تم تهريبها في وسائل الإعلام الإسرائيلية بحسب ما نقل موقع “خبرلار”.

“لقد كانت واحدة من أكثر اللحظات العاطفية في حياتي”

وبحسب ما نقله موقعي Ynet و The Jerusalem Post ، زعم الرائد حاييم أوتمازجين ، قائد قوة البحث والإنقاذ التابعة لـ ZAKA ، أن شخصًا مسنًا في أنطاكيا كلفه بهذا العمل.

وقال وهو يعرض قطعة أثرية تاريخية ، “لقد كنت متطوعًا في ZAKA منذ عقود ، وكانت هذه واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في حياتي. “يشرفني حقًا أن أكون قادرًا على حفظ مثل هذه الوثيقة التاريخية الهامة والتأكد من بقاء إرث الجالية اليهودية في أنطاكيا على حاله ، حتى بعد أن دمره الزلزال تقريبًا”.



المجتمع اليهودي التركي: تم إعادة المخطوطات التاريخية من اسرائيل

بعد ظهور الموقف، أظهر الكثير من الناس رد فعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي. أعلنت الجالية اليهودية التركية (مؤسسة الحاخامية الرئيسية التركية) أنها استرجعت الكتابة من إسرائيل وأنها ستستبدلها بعد تجديد كنيس أنطاكيا.

وقال البيان: “تم استلام لفيفة إستير ذات الصلة من إسرائيل وهي قيد الحفظ في الحاخامية الرئيسية لدينا. ستعود أنطاكيا إلى منزلها بعد تجديد كنيسنا. أطيب التحيات.”

“عمل غير مقبول”

أدلى يحيى كوشكون ، نائب المدير العام للتراث الثقافي والمتاحف في تركيا ، بالتصريح التالي على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: “الأصول الثقافية في بلدنا ، بغض النظر عن طبيعتها الدينية ، ملك للدولة.

يحظر إزالة الأشياء التي لها جودة الممتلكات الثقافية من بلدنا. من يأخذ أصولنا الثقافية إلى الخارج ، سيتم القيام بكل ما هو ضروري “.