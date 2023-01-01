  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: العصيان المدني ضد الاحتلال خطوة مهمة ولن يكون نهاية المطاف

الأحد 19 فبراير 2023 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: العصيان المدني ضد الاحتلال خطوة مهمة ولن يكون نهاية المطاف



غزة/سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، أن العصيان المدني الذي ينفذه أبناء شعبنا في أحياء القدس المحتلة لن يكون نهاية المطاف في مواجه جرائم المحتل وقراراته الإرهابية.

وقال المتحدث باسم الحركة محمد حمادة في تصريح صحفي : إن العصيان خطوة مهمة لصد عدوان الاحتلال وتصاعد جرائمه وانتهاكاته بحقّ أهلنا المقدسيين، وآخرها قرارات حكومة الاحتلال بتصعيد وتيرة هدم المنازل والتضييق على السكان بكل السبل بهدف تهجيرهم والسيطرة التامة على المدينة المقدسة.

وشدد حمادة على أن المقاومة الفلسطينية لن تنكسر ولن تخشى إرهاب الاحتلال.


وأضاف، "سيواصل شعبنا ثورته بكلّ الوسائل المتاحة دفاعًا عن نفسه وحماية المسجد الأقصى المبارك، وستتمدد حالة العصيان إلى جميع الأحياء، ولن يهدأ لشعبنا بال إلا بإنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال".

وتابع حمادة، "نحيي أهلنا الصامدين في القدس المحتلة، ومقاومينا الأبطال، وثوارنا البواسل الذين لا يصمتون على الظلم والعدوان، وقد أخذوا على عاتقهم تسييج القدس والأقصى بأرواحهم، ونشدّ على أيديهم لمواصلة النفير واستهداف قوات الاحتلال في كل مناطق التماس لإجباره على التراجع عن سياساته العنصرية ورفع يده الغليظة عن أهلنا في القدس.

ودعا، أبناء شعبنا في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل إلى النفير ومساندة أهلنا في القدس في حراكهم الثوري وعصيانهم المدني حتى تحقيق أهدافه كاملة.

وتشهد بلدات العيسوية، جبل المكبر، الرام، ومخيم شعفاط وعناتا في القدس، منذ صباح يوم الأحد، عصيانًا مدنيًا، وإضرابًا شاملًا، رفضًا لجرائم الاحتلال وسياساته العنصرية.

وتنفيذًا لقرار العصيان، أغلق شبان مقدسيون الطرقات ومداخل البلدات المذكورة بالحجارة، والإطارات المشتعلة والأخشاب والحاويات، احتجاجًا على سياسة الهدم والتهجير في جبل المكبر، وإجراءات التفتيش والتنكيل على حاجز مخيم شعفاط.

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال قائد كبير في فيلق القدس : 13 شهيداً و28 جريحاً في عدوان إسرائيلي على دمشق

العمليات تُطير النوم من عيون شبتاي.. يخشى اغتيال سياسي في "إسرائيل"

نيوزويك : روسيا تنشر أحد أخطر الأسلحة في العالم في أوكرانيا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

واللا: تفاهمات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" لوقف التصويت في مجلس الأمن

من قتل في الغارة الإسرائيلية على دمشق؟

نتنياهو يرد على نصر الله ويتوعد إيران ويتفق مع بن غفير على تشكيل طاقم خاص..

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب.. الإمارات تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه لا تصويت غدا الاثنين بشأن المستوطنات

بريطانيا والإكوادور “تكسران الصمت” وتطالبان بتعديلات جديدة على مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان

203801

واللا: تفاهمات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" لوقف التصويت في مجلس الأمن

sadasdfasfasf-e1676806146142-640x400

نيدز يدعو نتنياهو للتمهل في خطته القضائية.. ووزير: اهتم بشؤونك الخاصة.. لابيد يرد

c420c913-581a-4398-aed3-c72e1cd385d7-1676671328

خلافات بن غفير وشبتاي على وشك الانفجار.. والأمن الإسرائيلي: سيكون رمضان المقبل هو "الأعنف"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم