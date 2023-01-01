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الاحتلال يعتقل شابا وطفلا مقدسيين

الأحد 19 فبراير 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابا وطفلا مقدسيين



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا وطفلا مقدسيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم يوسف غيث من جبل المكبر بالقدس المحتلة، كما اعتقلت الطفل يونس الرشق من بلدة الطور، بعد اقتحام منزل عائلته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة، وداهمت منزل الأسير عباس الصالحي واستولت على مبلغ مالي بقيمة 650 شيقلا، إضافة إلى مصاغ من الفضة.

وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال مساء اليوم مستشار محافظ القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي لفترة من الوقت، على حاجز طيار نصبته بالقرب من بلدة حزما، شمال القدس المحتلة.

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#الاحتلال

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