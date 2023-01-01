أبو هولي: نعمل على إيجاد بعض الحلول لمشاكل المخيمات في لبنان

بيروت/سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن منظمة التحرير تولي اهتماما كبيرا للمخيمات الفلسطينية في لبنان، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها نتيجة الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أن العمل جار على تنفيذ مشاريع ملحة تساهم في تخفيف معاناتها ومعالجة بعض مشاكلها.

وأضاف أبو هولي، خلال لقاء عقده، بمقر سفارة دولة فلسطين في لبنان، اليوم الأحد، مع قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بحضور أمين سرها فتحي أبو العرادات، أن دائرة شؤون اللاجئين ستعمل على إيجاد بعض الحلول لمشاكل المخيمات، من خلال التنسيق مع "الأونروا" والدولة اللبنانية والشركاء المانحين، لافتا إلى أن واقع المخيمات صعب للغاية.

وأشار إلى خطط الدائرة وآلية تنفيذ المشاريع في المخيمات اللبنانية، التي يجب أن تحدد حسب الأولوية والاحتياج، مضيفا أن الجهد ينصب على تعزيز صمود اللاجئين، وتأمين العيش الكريم لهم، والحفاظ على حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم، طبقا لما ورد في القرار 194.

وأكد ضرورة تحمّل "الأونروا" مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم المتزايدة، والعمل على الحد من الفقر المتفشي في المخيمات.

وتطرق إلى بدء التحضيرات لإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة، بعد قرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2023، بتنظيم فعاليات وطنية وشعبية واسعة في فلسطين وفي جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني بالمخيمات والشتات، وفي عواصم ومدن العالم المختلفة، بالتزامن مع الفعالية رفيعة المستوى التي ستنظمها الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياءً لذكرى النكبة، يوم الخامس عشر من أيار/مايو المقبل.

وأشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتكريس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة لأول مرة منذ حدوث النكبة الفلسطينية، مؤكدا أن القرار يشكل اعترافا أمميا بالمأساة الفلسطينية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، وانتصارا للحق الفلسطيني وللدبلوماسية الفلسطينية.

وشدد على توحيد التحرك داخل الوطن، وفي جميع أماكن الشتات والمهجر أيضا، تحت شعار ورسائل سياسة موحدة تؤكد على الحق الفلسطيني في العودة إلى دياره ورفع الظلم التاريخي عنه.

وشكر أبو هولي قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، على تعاونهم وتواصلهم ودعمهم للمخيمات، وإسنادهم لنشاطات دائرة شؤون اللاجئين.

من جهته، شكر أبو العردات، نيابة عن قيادة فصائل المنظمة، أبو هولي وطاقم دائرة شؤون اللاجئين على الجهود التي يبذلونها من أجل بلسمة جراح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأشاد بجهود الدائرة ورئيسها مع اللجان الشعبية والدول المانحة، لحثهم على تقديم الدعم المالي لوكالة "الأونروا" وللمخيمات الفلسطينية، لكي تقوم بالدور المنوط بها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد دعم قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لدائرة شؤون اللاجئين، لإنجاز مشاريع جديدة لعدد من مخيمات لبنان ذات الأولوية بالنسبة إليها.

وشكر أبو العرادات الرئيس محمود عباس على تخصيص مليون دولار سنويا دعما للمخيمات الفلسطينية في لبنان، في إطار رعايته الدائمة للاجئين بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وقال إن المشاريع التي أنجزتها دائرة شؤون اللاجئين كبناء سور لمقبرة مخيم برج الشمالي، وتوسيع مقبرة مخيم الجليل وتجهيز 150 قبرا فيها، وبناء خيمة تقبل العزاء في مقبرة مخيم نهر البارد، وتركيب طاقة شمسية لبئر مياه في مخيم عين الحلوة، وغيرها من المشاريع التي أنجزت، ومنها قيد الإنجاز وبعضها قيد الدراسة، بالتعاون بين دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، ساهمت بشكل كبير في حل بعض المشاكل التي تعاني منها المخيمات الفلسطينية.