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موسكو تدين الغارات الإسرائيلية على دمشق

الأحد 19 فبراير 2023 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تدين الغارات الإسرائيلية على دمشق



موسكو/سما/

أدانت موسكو بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها الليلة الماضية واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيانها: "ندين بشدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وندعو الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، التي ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها".


وأكدت زاخاروفا، أن الموقف الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سوريا منذ أسبوعين، جراء الزلزال، تصرف دنيء وغير مقبول، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم، بما فيها روسيا، تمد يد العون إلى سوريا لتتغلب على مصابهم الجلل، من خلال إرسال الأطباء والمنقذين، والمساعدات الإنسانية.

#موسكو #سوريا #اسرائيل

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