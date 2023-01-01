واللا: تفاهمات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" لوقف التصويت في مجلس الأمن

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع واللا العبري، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية توصلت إلى تفاهمات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة أميركية، تهدف إلى خفض التوترات ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأشار الموقع إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بغضوط من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تشمل وقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان، مقابل تعليق مخططات التوسّع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وقال واللا العبري إن التفاهمات تنص على خفض التوترات عبر تعليق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الإجراءات أحادية الجانب، لـ"عدة أشهر"، بحسب ما نقل التقرير عن مصدرين إسرائيليين وصفهما بأنهما "مطلعين".

وبحسب الموقع فإن واشنطن مارست "ضغوطا شديدة لدفع التفاهمات" بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، في ظل "المخاوف الشديدة" في البيت الأبيض، من تصعيد أمني واسع النطاق في شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي إذا ما استمرت التوترات الحالية.