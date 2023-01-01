"التعليم" تبحث مع وزارة الثقافة والعلوم الهولندية تعزيز التعاون المشترك

رام الله/سما/

بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بصري صالح، مع وفد من وزارة التربية والثقافة والعلوم الهولندية، سبل تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية، وكذلك في مجال التعليم التقني.

ونقل صالح للوفد تحيّات الوزير محمود أبو مويس، متطرقاً إلى أوضاع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، والجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بهذا القطاع.

وأشار صالح إلى الخطوات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي المنتج؛ من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها في العالم، وإنشاء الشبكة البحثية الوطنية وربطها بالشبكة العربية، وكذلك إفادة الباحثين الفلسطينيين من برامج دولية مثل إيراسموس، وهورايزون.

ورحب الوكيل بالمضي قدماً في بناء شراكة بين الوزارتين الفلسطينية والهولندية; بما يخدم قطاع التعليم والبحث العلمي في كلا البلدين.

من جانبه، أكد وفد الوزارة الهولندية الحرص على بناء جسور من التعاون بين الوزارتين، وكذلك على صعيد تفعيل التعاون الأكاديمي والبحثي وتعزيزه بين الجامعات في كلا البلدين، وأن الوفد سيتابع مجريات هذا اللقاء للبناء عليها في مقترحات التعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء مدير عام التطوير والبحث العلمي شاهر زيود، ومدير عام التعليم التقني سامر موسى، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام عبير الشهابي.