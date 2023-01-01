  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعليم" تبحث مع وزارة الثقافة والعلوم الهولندية تعزيز التعاون المشترك

الأحد 19 فبراير 2023 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم" تبحث مع وزارة الثقافة والعلوم الهولندية تعزيز التعاون المشترك



رام الله/سما/

بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بصري صالح، مع وفد من وزارة التربية والثقافة والعلوم الهولندية، سبل تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية، وكذلك في مجال التعليم التقني.

ونقل صالح للوفد تحيّات الوزير محمود أبو مويس، متطرقاً إلى أوضاع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، والجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بهذا القطاع.

وأشار صالح إلى الخطوات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي المنتج؛ من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها في العالم، وإنشاء الشبكة البحثية الوطنية وربطها بالشبكة العربية، وكذلك إفادة الباحثين الفلسطينيين من برامج دولية مثل إيراسموس، وهورايزون.

ورحب الوكيل بالمضي قدماً في بناء شراكة بين الوزارتين الفلسطينية والهولندية; بما يخدم قطاع التعليم والبحث العلمي في كلا البلدين.

من جانبه، أكد وفد الوزارة الهولندية الحرص على بناء جسور من التعاون بين الوزارتين، وكذلك على صعيد تفعيل التعاون الأكاديمي والبحثي وتعزيزه بين الجامعات في كلا البلدين، وأن الوفد سيتابع مجريات هذا اللقاء للبناء عليها في مقترحات التعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء مدير عام التطوير والبحث العلمي شاهر زيود، ومدير عام التعليم التقني سامر موسى، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام عبير الشهابي.

#وزارة التربية والتعليم العالي

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال قائد كبير في فيلق القدس : 13 شهيداً و28 جريحاً في عدوان إسرائيلي على دمشق

مصر تنفذ مشروعا يثير قلق "إسرائيل"

العمليات تُطير النوم من عيون شبتاي.. يخشى اغتيال سياسي في "إسرائيل"

غزة: مقاتلات كتائب المقاومة الوطنية في تدريب عسكري (صور)

نيوزويك : روسيا تنشر أحد أخطر الأسلحة في العالم في أوكرانيا

فيديو: العثور على كنز تحت الأنقاض في غازي عنتاب!

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

sadasdfasfasf-e1676806146142-640x400

نيدز يدعو نتنياهو للتمهل في خطته القضائية.. ووزير: اهتم بشؤونك الخاصة.. لابيد يرد

c420c913-581a-4398-aed3-c72e1cd385d7-1676671328

خلافات بن غفير وشبتاي على وشك الانفجار.. والأمن الإسرائيلي: سيكون رمضان المقبل هو "الأعنف"

تخوف إسرائيلي من انخراط فلسطينيي الداخل في الحرب القادمة

20230219031130

نتنياهو يرد على نصر الله ويتوعد إيران ويتفق مع بن غفير على تشكيل طاقم خاص..

السعودية : لا فائدة من عزل سوريا ولا بد من نهج عربي جديد تجاهها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم