القواسمي: ما تقوم به "إسرائيل" بالقدس إرهاب دولة منظم

رام الله/سما/

- قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن ما تقوم به إسرائيل في القدس وتحديدا في شعفاط وعناتا والمكبر والعيسوية وباحات المسجد الأقصى، إرهاب دولة منظم، وعقاب جماعي لأصحاب الأرض والأقصى، وتطهير عرقي وتطبيق حرفي لنظام الأبارتهايد والفصل العنصري.

وأكد القواسمي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن شعبنا لن يركع ولن يرفع الراية البيضاء مهما زادت الضغوطات والتحديات، وعلى إسرائيل أن تدرك أن الضغط يولد الانفجار، وأن شعبنا أثبت عبر مراحل نضاله أنه قادر على الوقوف أمام الحملات المسعورة، التي تستهدف وجوده وأرضه، وأن الحل الوحيد هو الإقرار الكامل بحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية، وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين.

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