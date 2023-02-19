السفير الرفاعي يتفقد المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا

دمشق/سما/

تفقد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية العربية السورية السفير سمير الرفاعي، المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب سوريا، للوقوف على احتياجات أبناء شعبنا هناك.

وقام السفير الرفاعي وعدد من كادر سفارة دولة فلسطين في دمشق، بزيارة محافظة حلب للاطلاع على احتياجات المناطق المتضررة من الزلزال، وخصوصا مخيمي حندرات والنيرب، للوقوف على احتياجات أهلنا هناك، من أجل تقديم ما يمكن من مساعدة للتخفيف من أعباء المعيشة عليهم، كما التقى محافظ حلب معربا عن تضامن فلسطين ومساندتها قيادة وشعباً للشقيقة سوريا أمام هذه الكارثة.

هذا ويستمر السفير الرفاعي في جولته اليوم إلى كل من محافظتي حماة واللاذقية، وزيارة المخيمات الفلسطينية، والاطلاع على احتياجاتها، حيث سيلتقي أيضاً مع محافظ اللاذقية مساء اليوم ليعرب له عن وقوف فلسطين إلى جانب سوريا في هذه المحنة.