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أبو عمرو يطلع نائب وزير الخارجية الياباني على آخر التطورات السياسية

الأحد 19 فبراير 2023 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يطلع نائب وزير الخارجية الياباني على آخر التطورات السياسية



رام الله/سما/

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، نائب وزير الخارجية الياباني تاكاشي كي، على آخر التطورات السياسية، والإجراءات العدوانية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، خاصة قرار شرعنة البؤر الاستيطانية، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، والعمل على تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، إضافة إلى هدم البيوت وعنف المستوطنين.

وأعرب أبو عمرو خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، عن تقديره للدعم السياسي والتنموي الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات.

بدوره، أكد كي موقف حكومة اليابان الداعم لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ووقف جميع الخطوات أحادية الجانب، واستمرار اليابان في دعم عملية التنمية في فلسطين، وخاصة في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريبية لرفع كفاءة الشباب الفلسطيني.

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#زياد ابو عمرو

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