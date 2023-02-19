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الرجوب يطلع السفير الصيني على آخر التطورات

الأحد 19 فبراير 2023 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع السفير الصيني على آخر التطورات



رام الله/سما/

أطلع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأحد، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواه وي، على ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات في ظل السياسة الإسرائيلية، وما تشمله من توسع استيطاني، وإمعان في سياسة القتل والتهويد للأرض، والتي تهدف إلى القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الرجوب لدى استقباله قواه وي بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، عمق العلاقات التي تربط البلدين، وحرص دولة فلسطين على استمرار العلاقات والتعاون بين البلدين على الأصعدة كافة، بما فيها السياسية والرياضية والشبابية.

بدوره، أكد السفير وي دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، وحرص بلاده على استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين.

#جبريل الرجوب

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