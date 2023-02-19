  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش يستنكر اعتداء المستوطنين على مسجد في الخليل

الأحد 19 فبراير 2023 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يستنكر اعتداء المستوطنين على مسجد في الخليل



الخليل/سما/

استنكر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الشيخ محمود الهباش، الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مسجد "السنية" الواقع في منطقة السهلة بالبلدة القديمة لمدينة خليل الرحمن، على يد مجموعات المستوطنين الإرهابية الجاثمة في قلب مدينة الخليل، ما أدى إلى تحطيم نوافذه ودمار في مرافقه والباحة الخارجية له.

وأكد الهباش في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا الاعتداء يأتي في سياق الحرب المسعورة التي تشنها دولة الاحتلال بأذرعها الأمنية والاستيطانية على المقدسات والمساجد ودور العبادة، وخاصة في مدينتي القدس والخليل، ضمن مخطط لتغيير وطمس ملامح وسمات الهوية الدينية والثقافية الإسلامية، تمهيداً لفرض مخطط التهويد الذي يستهدف المدينتين على وجه الخصوص.

وطالب قاضي القضاة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة "اليونسكو"، بالوقوف أمام التزاماتها تجاه ما تتعرض له مقدساتنا وأماكن عبادتنا، وهي التي أكدت في أكثر من قرار على إسلامية وعروبة مدينتي القدس والخليل، ولا حق لغير المسلمين بهما.

كما طالب الهباش العالمين العربي والإسلامي بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الأماكن المقدسة في فلسطين، ومساندة إخوانهم الفلسطينيين الذين يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها ونيابة عنها ضد هذا الاحتلال المجرم، مؤكداً أن مسؤولية حماية فلسطين ومقدساتها هي واجب وتكليف رباني للأمة الإسلامية جمعاء، وليس للفلسطينيين فقط، الذين شرفهم الله بأن يكونوا رأس الحربة في الدفاع عن عقيدة الإسلام ومقدسات المسلمين، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي بالخليل، مساجد فلسطين كافة.

#محمود الهباش

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال قائد كبير في فيلق القدس : 13 شهيداً و28 جريحاً في عدوان إسرائيلي على دمشق

مصر تنفذ مشروعا يثير قلق "إسرائيل"

حركة المجاهدين: قمنا بتجنيد أسير في جيش الاحتلال ونقل أسلحة للمقاومة (فيديو)

العمليات تُطير النوم من عيون شبتاي.. يخشى اغتيال سياسي في "إسرائيل"

غزة: مقاتلات كتائب المقاومة الوطنية في تدريب عسكري (صور)

نيوزويك : روسيا تنشر أحد أخطر الأسلحة في العالم في أوكرانيا

فيديو: العثور على كنز تحت الأنقاض في غازي عنتاب!

الأخبار الرئيسية

السعودية : لا فائدة من عزل سوريا ولا بد من نهج عربي جديد تجاهها

الجهاد الإسلامي تكشف حقيقة محاولة اغتيال أحد قادتها بدمشق

بن غفير يرد على قرار العصيان المدني بالقدس وهذا ما قاله ..

image_processing20230219-291924-rq47g4

بدء "العصيان المدني" في مناطق متفرقة بالقدس رفضًا للإجراءات العقابية الإسرائيلية

بلينكن يهاتف نتنياهو: الولايات المتحدة ترفض بشدة شرعنة بؤر استيطانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم