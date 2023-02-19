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الكيلة: توصلنا إلى اتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين

الأحد 19 فبراير 2023 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: توصلنا إلى اتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين



رام الله / سما /

 قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، "أنه تم التوصل إلى اتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين، مشيرةً إلى عودة العمل بنظام التأمين الصحي للشركات اعتباراً من اليوم الأحد".

جاء ذلك خلال ترأسها اجتماعاً لبحث كافة النقاط العالقة بين الطرفين، بحضور نقيب الأطباء د. شوقي صبحة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين السيد محمد الريماوي، ونقيب المحامين أ. سهيل عاشور، ومجلس نقابة الأطباء، ومجلس إدارة اتحاد شركات التأمين، واتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة.

وأشارت الكيلة، إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية عودة العمل خلال اليومين القادمين.

وأكدت أن اجتماع اليوم جرى انطلاقاً من الحرص التام على مصلحة المواطنين في الحصول على الحق العلاجي الكامل وبأفضل جودة.

#مي الكيلة #الصحة الفلسطينية #نقابة الأطباء #شركات التأمين

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