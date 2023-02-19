وفاة مطربة الأوبرا هالة فكرى صالح

وكالات / سما /

أعلنت الفنانة جيلان علاء، وفاة عمتها، مطربة الأوبرا هالة فكري صالح، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت جيلان قائلة: " توفيت إلى رحمة الله تعالي عمتى وأختى وحبيبتي هالة فكرى صالح، ادعوا لها ".

ذكر أن جيلان علاء ظهرت مؤخراً كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "طير بينا يا قلبى" للنجمة ريم مصطفى وشارك في بطولة العمل بسمه، دنيا ماهر، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، اسماعيل فرغلي، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

وشاركت جيلان علاء في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوىى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى، حاتم صلاح، جمال يوسف، لمياء الأمير، أحمد ماجد، محمد الصاوى يارا جبران وعدد آخر من الفنانين.